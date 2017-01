Spesso confinata negli ultimi anni ad acconciatura da ‘pulizie di casa’ o a soluzione comoda per nascondere i capelli sporchi, la coda di cavallo è, invece, un look potenzialmente fine ed elegante, oltre che molto glamour.

Le star di Hollywood e le modelle in passerella sono concordi: è il momento che la ponytail riconquisti la dignità e il consenso che le spettano, al di là di palcoscenici e mura domestiche.

Ecco i consigli su come portarla in maniera più fresca e attuale:

1. Ponytail da cheerleader. La coda di cavallo da cheerleader è quella alta che siamo abituate a vedere nei film americani ambientati nelle High School. L’acconciatura prevede che vengano raccolti tutti i capelli nella parte alta del capo. Un trucco per tenere la coda così sollevata, senza mai farla scendere, è cotonare i capelli alle radici nel punto esatto in cui vorremmo raccoglierli e, all’occorrenza, aiutarsi anche con delle forcine. Non fate l’errore di credere che sia un look solo da ragazzine; sarà anche il look per eccellenza della giovanissima Ariana Grande, ma è amatissimo anche da Katy Perry e Kim Kardashian.

2. Side ponytail. Si, è proprio lei, quella ‘strana cosa’ che vediamo nelle foto anni ’80 e ci lascia un po’ perplesse. La versione ‘moderna’ della coda laterale non è più alta e rigida, ma bassa e leggermente più morbida (un suggerimento è lasciare qualche ciuffo libero dalla fronte). Hanno riesumato questo look (con estrema eleganza) star del calibro di Taylor Swift, Jessica Alba e Anna Kendrick.

3. 60’s ponytail. Questa è l’acconciatura giusta se volete dare al vostro look quell’eleganza rétro che affascina tanto. Molto efficace sia nella variante alta che in quella bassa, per realizzarla bisogna cotonare i capelli sopra il capo, in modo da dare un grande volume prima di raccoglierli. La variante alta è più moderna e frizzante (vedere Reese Witherspoon, adepta del look), mentre la variante bassa è più classica ed elegante (sfoggiata di recente da Victoria Beckham).

4. Ponytail con riga in mezzo. Molto glamour, e molto quotata nel mondo della moda, è la coda bassa con riga al centro. Portabile stretta e rigorosa, ma anche allentata e con qualche ciocca fuori posto, ha raccolto i favori di Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Rita Ora e Selena Gomez. Di vantaggioso ha l’estrema semplicità del procedimento di realizzazione, non molto distante dalla variante più classica (consigliata però solo a chi porta i capelli lisci).