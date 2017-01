Taglio capelli 2017: il più cool e tantissime idee moda

Pronta a scoprire tutto sul taglio per capelli che sarà in vetta a tutte le classifiche per tutto il 2017? Si tratta di un ritorno di fiamma, di un vecchio taglio che, se sei nata prima del 2000, sicuramente hai avuto almeno una volta.

Pronta a scoprire il taglio capelli 2017? E…… ancora un attimo di suspance…

Il taglio moda per il 2017 è la mitica scodella, o meglio una rivisitazione del taglio più diffuso degli anni ’90. Si tratta di un taglio corto, da portare in mille modi diversi e in mille colori diversi (qui trovi una gallery di capelli corti).

Il taglio a scodella non ti convince? Nemmeno io lo amo alla follia, per questo ho preparato la guida ufficiale ai tagli moda 2017; troverai di tutto: dai colori allo styling, passando per tagli corti, mossi e lunghissimi!

E il colore? I colori moda per il 2017? Sono principalmente tre: tiger eye, blorange e chocolate mauvè. Qui trovi una gallery dei colori moda 2017.

Spero di esserti stata utile e… non perderti il taglio più cool per i capelli medio-lunghi.

Alla prossima!