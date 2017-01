Tendenze capelli 2017: blorange

Metti una modella (e suo fratello), entrambi Instagram influencer, in una delle passerelle più seguite della Fashion Week insieme a un nuovo colore di capelli… e boom, è subito trend!

La nuova tendenza capelli arriva, infatti, dalle passerelle di Dolce&Gabbana, grazie a Pyper America Smith, sorella di Lucky Blue Smith.

Stiamo parlando del Blorange! Un colore tra il biondo e l’arancione, con tocchi che sfiorano la tonalità del rosa.

La bella Pyper America Smith non è la sola a essersi invaghita del biondo dai riflessi arancioni con tonalità pastello e dal sottotono caldo. Il trend ha conquistato, tra le altre, anche la star Georgia May Jagger.

La modella si è affidata alla hair stylist Brownsell, forte sostenitrice dei Rainbow hair ai tempi che furono, ricordate? Da quando l’esplosione di arcobaleno si è impossessata delle chiome di mezzo mondo, le varianti in fatto di tendenze sono in continua evoluzione e chissà quali altri colori ci aspettano in questo 2017 che si preannuncia molto colorato e variopinto.

Insomma, Instagram detta trend grazie a influencer che catturano foto di mode e tendenze facendo palpitare migliaia di cuoricini.

E voi, vi siete già innamorate del Blorange?