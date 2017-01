Nuovi tagli di capelli 2017: tutti i trend del momento

Oggi ti svelerò tutto quello che devi sapere sui nuovi tagli di capelli 2017 e ti darò tantissimi consigli utili per la loro cura.

Pronti, partenza, via! Sei pronta a scoprire tutto sui trend per capelli del momento? Sei alla ricerca del taglio giusto e del colore perfetto per un cambio look come si deve? È perfettamente giusto amica mia! Con il nuovo anno è sempre bene aggiornare qualcosa: che sia il modello del cellulare, l’armadio, l’arredamento o… il taglio di capelli!

Oggi ti parlerò dei nuovi tagli di capelli 2017 ma, prima di procedere, lascia che ti dia qualche informazione utile. Se hai deciso di tagliare i capelli fallo nel momento giusto (qui la guida a quando tagliare i capelli) e, una volta tagliati, idratali in profondità. Scegli i prodotti giusti per il tuo tipo di capello: se li vuoi sani e in perfetta forma opta per Kerastase se, invece, li vorresti far crescere più velocemente ti consiglio Grow Gorgeus. Si tratta di prodotti ottimi che puoi trovare ad un prezzo mini sullo shop Lookfantastic.it (io lo uso praticamente tutti i giorni!).

Passiamo ora al punto focale di oggi: quali sono i tagli moda per il 2017? Ecco i principali:

I tagli corti nel 2017 saranno in cima a tutte le classifiche. Primi fra tutti i pixie cut (alla maschietto) e i tagli a scodella. Qui una gallery dei capelli corti 2017.

I nuovi tagli di capelli 2017 vedono un ritorno al passato nelle loro versioni di media lunghezza. I bob e i lob si ritrasformano in caschetti e sono perfetti a tutto volume e con una frangia alla moda. Qui una gallery di capelli con frangia e qui tutti i tagli medi.

Hai scelto il taglio ma non ancora il colore? I colori moda per il 2017 sono 3+1. Parlo del Tiger Eye, del Blorange e del Chocolate Mauvè con un aggiunta bonus: i capelli verdi! Qui trovi tutto sui colori capelli per il 2017.

Se non sei ancora soddisfatta qui trovi la gallery con tutti i tagli moda per il 2017 (lunghi, corti, mossi e molto altro ancora!).

Alla prossima!