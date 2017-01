Il nuovo must per le bionde? E’ il Blorange!

Pronte a cedere al fascino dell’arancione?

Il nuovo must per le bionde è il Blorage, mix perfetto tra biondo e arancione, capace di dare quel tocco in più che serve per contrastare i mesi più freddi! Lanciato dalla top Georgia May Jagger su Instagram, il blorange si preannuncia come una delle novità beauty più succose dell’anno e c’è da scommetterci che conquisterà le teste e i cuori di molte di noi!

Indicato soprattutto per le più chiare, questa innovativa colorazione fa dell’arancione il suo punto di forza, regalando sfumature pastello al classico biondo visto e stravisto. E per le brune? Puntate sul Chocolate Mauve: quest’anno ce n’è per tutti i gusti!