Accessori capelli, i trend 2017

Sembra di tornare un po’ bambine quando si pensa agli accessori per capelli. Soprattutto per la Primavera/estate 2017. Questa stagione, infatti, vede il trionfo di mollettine brillanti, fermagli con lettering alla Girls and Boys – hit anni ’90 dei Blur -, borchie nei colori pastello da applicare a piacimento su boccoli voluminosi e codini baby, e coroncine di fiori che si ispirano ai filtri di Snapchat. Ma non solo.

Molti designer hanno pensato anche alle femme fatale, che dovranno munirsi di turbanti in seta, nei colori più accesi, e dettagli in tulle per essere leggiadre come ninfe. Infine il ritorno del fiocco, che sia in raso o pvc, l’importante è indossarlo per essere chic.

Nella gallery le idee da farvi passare per la testa, per essere le più belle del reame. E della bella stagione alle porte.