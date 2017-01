Capelli verdi: a chi stanno bene e come realizzarli a casa

Pronti, partenza, via! Il colore pantone per il 2017 è ufficialmente il verde in tutte le sue sfumature (specialmente il greenery!) e oggi parleremo di…capelli verdi! Proprio così, il colore moda 2017 ci ha dato alla testa letteralmente questa volta e ha conquistato le chiome di migliaia di star (uomini e donne!)

Hai amato il trend greenery e vorresti farti i capelli verdi? Non hai ancora la certezza che sia il colore perfetto per te? Non ti preoccupare, oggi ti darò tantissimi consigli utili, ti dirò a chi sta bene e a chi no e come realizzarli in casa. Che tu sia donna o uomo poco importa, le sfumature di verde sono migliaia ed esiste sicuramente quella perfetta per il tuo incarnato.

Se hai dei capelli naturalmente biondi scegli dei toni pastello mentre se sono mori scegli dei colori pop e accesi.

Qualunque scelta tu faccia (colorazione permanente oppure tinta momentanea) dovrai passare attraverso la mitica decolorazione. I tuoi capelli ne risentiranno parecchio quindi, una volta decolorati, ti consiglio di provare un trattamento ristrutturante (prova Olaplex) e abbina degli integratori per la crescita dei capelli (Natural Mojo ne offre di ottimi, scegli i daily greens e utilizza il codice alicecerea15 per uno sconto del 15%!)

Per quanto riguarda la scelta della sfumatura, in generale, sui capelli biondi stanno molto bene i colori pastello, mentre i capelli scuri prediligono tinte più accese e pop.

Passiamo ora al punto cruciale: come colorare i capelli di verde in casa? Dopo averli decolorati con dell’ossigeno (attenzione con il fai da te!) armati di una tinta (ne trovi di diversi brand permanenti o meno, scegli quella perfetta per te).

Ti lascio al video tutorial per una tinta fatta in casa (in questo caso ho scelto il cioccolato ma il procedimento è lo stesso).

Beh che ne dici? Hai preso la tua decisione? Vuoi veramente farti verde?

Sei ancora titubante qui trovi tutti i colori per capelli moda 2017 e qui tutto sui capelli 2017.

Alla prossima!