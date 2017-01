Capelli mossi 2017: tagli moda e consigli utili

Sei alla ricerca del taglio perfetto per i tuoi capelli ribelli? Hai una chioma mossa, ne riccia ne liscia, la ami alla follia e vorresti un’acconciatura semplice da mantenere che la valorizzi, dico bene? Nessuna paura, oggi ti darò tantissimi consigli su come tagliare e come curare i tuoi capelli mossi 2017.

Iniziamo dalla cura. La cura dei capelli mossi è fondamentale, in tutte le stagioni. Senza la dovuta idratazione risulterebbero secchi, simili a paglia e davvero ingestibili. Lavali con uno shampoo neutro ed abbina un balsamo super idratante. A fine lavaggio, mentre asciughi con il diffusore, applica delle noci di spuma per capelli ricci, il volume sarà immediato! Vuoi dei capelli più definiti? Una volta asciutti realizza dei boccoli con una piastra o un ferro.

Dopo averli resi sani e perfetti direi di passare al taglio! I capelli mossi 2017 vanno dal corto al medio, i tagli lunghi lasciamoli alle lisce! Scegli un pixie se odi asciugarli, se, invece, ami l’effetto super voluminoso scegli un taglio alle spalle. Qui una gallery di tagli corti e qui una gallery di tagli medi.

Vorresti anche cambiare colore? Ottima idea! I colori moda per i capelli sono davvero tantissimi! Io ti consiglio il tiger eye ma qui trovi una gallery con tutti i colori 2017 e qui… il colore moda capelli 2017!

Alla prossima!