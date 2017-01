Acconciature: fuori le orecchie

Quando lo fa un uomo, sui capelli della donna che ha davanti, ha un signifcato del tutto simile al “ti amo”, mentre quando una ragazza lo fa su se stessa significa che ha bisogno di tenerezza, è interessata a ciò che vede, e inconsciamente scopre viso e collo, o sta affrontando un momento di imbarazzo. In ogni caso, il gesto di puntare i capelli dietro le orecchie è un forte indizio di amore nell’aria. O quantomeno di flirt.

L’ultima tendenza hairstyle rivaluta proprio il look dai capelli puntati dietro le orecchie, ma lo slega dal concetto di seduzione così come dall’immagine di brava scolara: mostrare le orecchie non è meno seducente ed elegante di svelare il collo con un raccolto. Tutto è cominciato con il cosiddetto “ear make-up”, il trucco dei lobi, lanciato dalle passerelle della scorsa primavera/estate: Tom Peucheux l’ha realizzato per Anthony Vaccarello, Pat McGrath per Louis Vuitton e Yadim Carranza per Opening Ceremony.

La tendenza make-up è rimasta in passerella (per ora), mentre nella vita reale il compito di riportare l'attenzione sulle orecchie è ricaduto sulle acconciature. Quali? Oltre ai ciuffi puntati dietro le orecchie, tra gli hairstyle che le valorizzano meglio ci sono la coda alta, quella bassa e magari laterale, i raccolti e gli styling a effetto bagnato, un finish ideale per dare risalto al viso e ai suoi dettagli più brillanti, come gli orecchini (sfoglia le diverse acconciature che meglio valorzzano orecchie e orecchini nella gallery).

































































Il vantaggio di dare attenzione alle orecchie infatti non è fine a se stesso: la tendenza offre la scusa perfetta per fare shopping di gioielli. Da dove cominciare? Tra i più facili da portare ci sono gli orecchini a lobo, cioè quelli con i perni, e l’oro e l’argento sono solo due delle tante sfumature tra cui scegliere. La collezione Pietre Natali di Pandora offre infatti un’intera gamma di colori deluxe: granato rosso, ametista sintetica viola, cristallo celeste, peridoto verde, zaffiro sintetico blu, citrino giallo o pietra di luna trasparente.

Ogni orecchino della collezione, con la pietra colorata circondata da una rifinitura in argento sterling, è legato a un mese dell’anno, dal rosso granato di gennaio al cristallo blu di dicembre. Scegliere la sfumatura in base al proprio mese di nascita è solo uno dei criteri possibili: la varietà di nuance permette infatti di divertirsi con il colore degli occhi, quello dell’outfit o del make-up, rilsatando il viso con dettagli ton sur ton o con netti contrasti cromatici. E così finalmente si potrà puntare l’attenzione verso ciò che conta davvero nel look: gli accessori.