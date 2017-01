Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -











Elastici ed esagerati: i tagli per capelli ricci 2017 sono ideati per ottenere il massimo da questa capigliatura favolosa quanto grintosa. Questa tipologia di capelli richiama sempre l’attenzione quindi anche in questa stagione trattiamoli bene con prodotti e asciugature ad hoc. Largo quindi a chiome vaporose, morbide e super sexy ma non troppo lunghe.

Un evergreen per ricci sbarazzini

Molte donne con capigliature vaporose non amano tagliare i capelli corti. Amano però vederli sulle altre donne e cercano di tenere lontano, dalle loro chiome, le forbici del parrucchiere. Un buon compromesso è rappresentata dal carré scalato. Questo taglio capelli ricci 2017 è un vero e proprio hot trend perché permette di tenere sotto controllo i boccoli ribelli e di enfatizzarne la struttura a elica.

Il taglio giusto per i visi lunghi

Il giusto hair cut ha diversi compiti: uno è quello di trarre il meglio dalla struttura dei capelli, l’altro è quello di bilanciare i tratti del viso. Se questo è lungo oppure se lo si vuole rendere più affusolato c’è solo una scelta da fare, chiedere un carré lungo. Questo taglio capelli ricci 2017, che arriva fino alle spalle, permette di addolcire e apportare regolarità ai tratti del volto. La frangia? La risposta è sì a patto che sia riccia al punto giusto. Altro accorgimento di stile è la questione della riga dei capelli. Per un carré medio la riga centrale è la scelta giusta per ricreare le morbide onde anni ‘70 che tornano di moda spesso e volentieri. E che tanto amiamo.

L’importanza del diffusore

Per ottenere un riccio wow non basta solo avere il taglio di capelli più in voga, occorre anche qualche accortezza a casa. Acqua non troppo calda sulle chiome ricce per evitare come la peste l’effetto fizz. E poi pettine largo da usare solo per districare le lunghezze quando si applica il conditioner o un prodotto districante, anche senza risciacquio come Discipline Oléo Curl di Kérastase. Un asciugamano leggero per tamponare, e non per sfregare, l’eccesso di acqua. Termo-protettore, un prodotto leave-in anti crespo e poi a testa in giù per asciugare le chiome con il diffusore. Solo così i capelli sono vaporosi al punto giusto.