Mint Green Hair: quest’anno scegli il verde!

Dimenticate il rosa quarzo e l’azzurro serenity: il 2017 è verde! Pantone ha infatti eletto colore dell’anno il Greenery, una tonalità di verde molto particolare che inneggia alla forza della rigenerazione e alla vita. Dagli abiti agli accessori, dal trucco ai capelli, tutto si tingerà di questa colorazione intensa e frizzante, decisa a conquistare non solo i nostri armadi ma anche le nostre teste!

Indossare un colore così stravagante potrebbe sembrare complicato, e invece non c’è nulla di più semplice. Per esempio, basta sfruttare le tonalità pastello e optare per uno dei must più amati oltreoceano: i Mint Green Hair. Facendo leva sulle sfumature latte e menta, questo colore è il compromesso perfetto per essere chic senza strafare!

Sfoggiato da star come Lady Gaga e Kylie Jenner, i Mint Green Hair si preannunciano come i più hot dell’anno. Il motivo è semplice! si abbina facilmente e ad ogni tipo di capelli. Che siano corti o lunghi, lisci o mossi poco importa, riuscirà sempre a darvi quel tocco in più capace di rendere perfetto ogni look!

Cosa aspettate? Basta un tocco di Mint Green per essere perfette!