Ma come fanno le star a cambiare look ogni momento e a passare dal corto al lungo con grande agilità? Molte celeb usano parrucche di ottima fattura altre invece preferiscono le extension, assolutamente attuali in questa stagione di capigliature extra lunghe. Ecco che in questo modo si passa da un modaiolo long bob a una capigliatura incolta: un accorgimento che qualche volta ha fatto scivolare alcune celeb su qualche buccia di banana, basta ricordare Britney Spears nel periodo di “Gimme More” (un disastro tricotico).

Capelli XXL, sono per tutti?

Se il fusto del capello è sano e se la cute non presenta alcun problema, avanti tutta con un cambio look temporaneo. Se invece notate che i capelli sono poco folti e sfibrati o se avete la cute arrossata, meglio fermarsi per non peggiorare la situazione. Basterà rimandare di qualche settimana l’applicazione delle extension, giusto il tempo di fare una piccola cura ricostituente.

Capelli veri o artificiali, l’importante è che siano lunghissimi

Dire extension è forse riduttivo perché ne esistono di diversi tipi. In ogni caso si cerca un risultato finale impeccabile, ovvero una chioma folta, bella, naturale e qualche centimetro in più per poter giocare, finalmente, con i capelli, arriciandoseli con fare ammiccante sulle dita. La scelta iniziale è quella tra le extension naturali e quelle composte da capelli artificiali (sicuramente più economiche delle prime).

Tante scelte, un risultato

Alcune extension possono essere applicate a casa: è il caso di quelle a clip, le più semplici da utilizzare, perfette anche per il cambio look mattino-sera: dotate di un sistema di aggancio a clip o a fermaglio, si inseriscono nella capigliatura, confondendosi perfettamente con i capelli naturali. Con la stessa facilità possono poi essere rimosse. Se i capelli sono sottili, si possono utilizzare le extension ad anello: si applicano su una piccola ciocca di capelli, da metà della nuca, tramite un nodino in modo del tutto indolore: siate pur certe che non si sfileranno. Per un’applicazione più duratura si può optare per quelle con biadesivo: si seleziona una ciocca sottile di capelli che viene coperta dalle extension, si pratica una leggera pressione e il gioco è fatto. Se l’esigenza è quella di avere una capigliatura esagerata per molte settimane ci sono due scelte, entrambe da salone di bellezza. La prima è quella delle extension che si applicano con una base alla cheratina e che si fondono con i capelli naturali. Poi ci sono quelle cucite con ago e filo, che possono essere posizionate più volte e sono molto salde. Sono quelle usate nell’iconico show America’s Next Top Model per trasformare radicalmente le concorrenti del contest. Irriconoscibili!