Cerchi un taglio di capelli originale? Prova gli Hair Tattoo!

Gli hair stylist non ci danno il tempo di abituarci a un nuovo taglio o colore di capelli, che già sono pronti a lanciare nuovi trend. Colori pazzi, ma anche tonalità pastello, sono ormai di moda soprattutto oltreoceano. C’è l’imbarazzo della scelta per chi ha il coraggio di osare, ma quante di voi vorrebbero sbizzarrirsi con i propri capelli e non possono farlo? Determinati ambienti di lavoro o professori a scuola potrebbero non vedere di buon occhio capelli blu, verdi o fucsia.

Gli hair tattoo sono un modo originale per dare carattere al taglio di capelli, ma che possono essere nascosti se avete i capelli lunghi.

Questa tecnica consiste nel rasare corti i capelli sulla nuca e creare tramite l’uso di una lametta un disegno. Ci si può ispirare ai mandala – i simboli che rappresentano l’universo e che donano concentrazione – oppure si possono realizzare forme più squadrate e geometriche.

Il disegno è visibile soltanto se si raccolgono i capelli in una coda alta o in trecce; rimane nascosto lasciando i capelli sciolti.

Un dettaglio che sicuramente non passerà inosservato (e che potrete scegliere voi se mostrare).

Cosa ne pensate di questo taglio? Lo fareste?

