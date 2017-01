Colore capelli 2017: tendenze e consigli utili per tutte

Nuovo anno, nuova vita e… nuova chioma! Dacci un taglio e cambia tinta. Oggi scopriamo insieme tutto sui trend del nuovo anno con una raccolta a tema colore capelli 2017 tendenze e consigli, pronta?

I colori di tendenza per l’anno in corso saranno principalmente tre, uno per ogni tipo di carnagione.

Iniziamo dal colore che ho scelto per me, i capelli tiger eye (qui trovi una gallery e molto di più). Si tratta di un mix di riflessi chiari su una base castana. Vengono realizzati con la tecnica del balayage ed è perfetto per le carnagioni medie e per chi ha gli occhi verdi.

Hai la pelle chiarissima e gli occhi azzurri? Il colore che fa per te, nel 2017, è sicuramente il blorange (blonde + orange). Si tratta di una tinta chiarissima che ha spopolato ad hollywood (nonostante sia tipica nei paesi del nord. È perfetta abbinata ad un taglio con frangia (qui una gallery di capelli con frangia).

Nel 2017 torna a far parlare di se il mitico chocolate mauvè (qui una gallery) che si riconferma il colore preferito per tutte le ragazze con la pelle olivastra.

E tu cosa ne pensi? Hai scelto la colorazione per te? Se vuoi darci un taglio qui trovi tutti i trend moda capelli del 2017.

Alla prossima!