Capelli: uno sguardo alla primavera

Colori che mettono il buonumore, raccolti che parlano di viaggi e libertà e lunghi spettinati che già preannunciano uno stile chic décontracté. Corti, lunghi e medi. Ma anche raccolti e semi-raccolti, ordinatissimi, spettinati e fintamente disordinati. In primavera e estate, solitamente, vale tutto, ma questa stagione, ovvero la primavera e l’estate 2017, si preannuncia particolarmente ricca di spunti e idee.

Per quel che riguarda i lunghi, si va dal liscio straight di Versace al mosso-spettinato di Etro, effortless chic, dalla frangia piena di Nicole Miller al top bun di Blugirl. Tra i raccolti e semi-raccolti, resistono le trecce, proposte da Emporio Armani in versione boxer braids, e le fish di Christian Dior. Belle anche le acconciature vintage anni ’60, con cotonatura esagerata di Antonio Marras e Anna Sui. In chiave raccolto, il messy con fiori di Dolce & Gabbana incanta, mentre all’insegna dell’originalità sono i dread colorati di Marc Jacobs.

Tra i medi, l’esasperazione del bob è la proposta di Jeremy Scott, che ne propone uno bombato con frnagia, mentre resiste il medio scalato: bello quello di Aigner e di Stella McCartney. Pochi i tagli corti, ma d’altronde con le sfilate è sempre così: ottimo spunto per styling soprattutto.