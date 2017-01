Capelli, 5 acconciature che nel 2017 non ci toglieremo dalla testa

Lanciate da sfilate e red carpet nel 2016, queste sono le acconciature che vedremo su tutte le teste nel 2017 (quindi meglio provarle subito, prima che ci stanchino):

1. CAPELLI LUNGHISSIMI E LISCISSIMI, ALLA CHER

La cantante, certo, ma anche la Cher alias Alicia Silverstone di “Ragazze a Beverly Hills”: negli anni ’90, decade di riferimento di questo styling, entrambe hanno contribuito a lanciare i capelli extra lisci ed extra lunghi, che ora sono tornati insieme alle extensions. Nella moda a rilanciare la tendenza è stata la sfilata di Versace primavera/estate 2017 e, ancora prima, tutto il clan Kardashian, Kim in primis.

2. CODA ALTA, A FONTANA

Altro retaggio anni ’90, nel 2017 si porta in tutte le varianti: liscia, ondulata, ricci, ma anche mezza coda. L’importante è che sia molto alta e che l’elastico sia nascosto da un ciuffo di capelli o ricoperto da un crunchie (l’elastico di stoffa) o da un nastro in raso o in velluto. La variante chic: qualche treccina frontale o laterale per decorare le radici.

3. ONDE PIATTE, DA SECONDO GIORNO

La tendenza dello styling ondulato non tramonta ma si evolve con un leggero cambiamento: da voluminose ora si portano più piatte, come “scese”, effetto secondo giorno o anche “appena scesa dal letto”. Modello di riferimento: Kendall Jenner.

4. CIUFFO RIBALTATO, DA DIVA

Sicuramente è l’acconciatura più facile da copiare: basta capovolgere il ciuffo frontale da un lato all’altro della testa. Risultato: styling extra voluminoso ed effetto vamp garantito.

5. EFFETTO BAGNATO, EXTRA SHINY

Questo finish brillante, wet effect, è uno dei grandi hair trend delle sfilate dell’estate 2017. Vince il premio di acconciatura più versatile: si può portare solo sulle radici o estendere su tutte le lunghezze, con capelli sia sciolti che legati, sia lunghi che corti. Per ricrearlo basta abbondare nell’uso di un buon gel a effetto bagnato.