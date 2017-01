Tagli capelli corti 2017: tutti i trend del momento

Tutto quello che devi sapere sui tagli capelli corti 2017. Una raccolta dei trend più importanti per la prossima stagione, i colori moda e i prodotti migliori per una chioma perfetta.

So che lo sai, ne hai sentito parlare migliaia di volte, lo hai letto ovunque ma hai ancora qualche dubbio, giusto? Beh oggi te lo confermo: i capelli corti sono in assoluto il taglio più trendy per il 2017 e, se pensi di tagliarli da anni, questo è sicuramente il momento perfetto!

Esistono tantissimi tagli diversi, stanno bene a tutte e.. sono semplicissimi da mantenere (sicuramente la cosa migliore!). Prima di passare ad una gallery con tutti i tagli capelli corti 2017 lascia che ti sveli quali sono i prodotti must have per una chioma (corta) da urlo!

Tutto ciò di cui hai bisogno sono un buon phon, una spazzola, un fissante e nulla più. I migliori brand? Li trovi tutti al miglior prezzo possibile sullo shop online Lookfantastic, ti consiglio Ghd per il phon, Kerastase per il fissante e Tangle teezer per le spazzole. Non te ne pentirai, promesso!

Passiamo ora ai tagli capelli corti 2017, scegli quello giusto per te!

Swag. È in cima a tutte le classifiche, si tratta di un bob corto con frangia lunga, il classico caschetto con frangia degli anni 80/90 che tutte abbiamo portato da bambine. Qui trovi una gallery di capelli con frangia.

Pixie. Da sempre e per sempre. Si tratta del taglio corto per eccellenza, quello alla maschietto da portare a spazzola oppure morbido, a te la scelta! Bob destrutturato. Dopo lo swag arriva lui, un’altra rivisitazione del mitico bob (qui una gallery di bob e lob). Si tratta di un caschetto corto portato mosso, leggermente più corto dietro.

Scodella is back. Il mitico taglio dei bambini anni ’90 è tornato e detta tendenza sulle teste delle it girl più cool del momento. Sceglilo solo se hai dei lineamenti perfetti.

Che ne dici? Ti ho convinta? Qui trovi una gallery di tagli corti per il 2017.

Se non sei ancora sicura di volerti buttare in un taglio cortissimo prova una via di mezzo con questi tagli medi per il 2017 e non perderti tutti i trend capelli del 2017.