Sapete qual è l’acconciatura più veloce e più stilosa per questa stagione? Lo chignon. Pratico e versatile, si realizza in un lampo e con un po’ di fantasia possiamo essere diverse ogni giorno. Chignon elegante e strutturato o messy style? Io lo adoro in questa seconda interpretazione perchè addolcisce i tratti e dona carattere ad ogni look.

Quando sfoggiare il messy chignon?

La mattina è il momento migliore. E’ un’acconciatura rapida da realizzare e vi fa sentire in ordine. A scuola o in ufficio è sempre la scelta consigliata, ma è un hairstyle che si presta anche per uscite pomeridiane o serate non impegnative…Quando cala la notte abbinatelo sempre ad un make up curato e sarete impeccabili. Come realizzarlo?

La vera regola è che non esistono regole. Fate un po’ di pratica e vedrete che in 2 minuti di orologio riuscirete ad ottenere l’effetto desiderato. Non utilizzate elastici, piuttosto scegliete forcine e mollette, qualche ciuffetto scomposto e siete pronte.

Io per prima cosa coccolo la mia massa di capelli con l’Huile Soyeuse di Phyto per dare loro corposità e lucentezza, poi con l’aiuto delle mollettine inizio a creare piccole matasse di capelli che bloccherò a poco a poco. Per ottenere un effetto spettinato sono solita lasciare 10 cm di lunghezza fuori dall’acconciatura. Vaporizzo poi la PhytoLaque Miroir per fissare l’hairstyle in maniera naturale e, infine, separo i ciuffetti uno ad uno, li lucido e dono loro una rigidità vaporizzando la lacca sui polpastrelli e accarezzando ciocca per ciocca. Qualche molletta per dare ai ciuffetti un po’ di movimento e voilà i capelli sono apposto! Voi siete o non siete Chignon-Addicted?