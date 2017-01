Get the look: scegli di sfoggiare lo styling ” alla francese”

Caratterizzate da uno stile ineguagliabile, le donne francesi incantano il mondo. Oggi vi propongo qualche immagine d’ ispirazione per ottenere uno styling “alla francese”.

Uno dei trend autunno/inverno 2017 in fatto di hairstyle è rappresentato dalla frangia declinata in versioni differenti in base al taglio e alla forma del viso; un elemento molto amato dalle donne francesi tra cui lei, Caroline de Maigret, modella e scrittrice che sono certa conosciate anche per il best-seller How to be Parisian.

Ma se non siete tra le amanti della frangia non sarò certo io a condannarvi…anzi ci tengo a sottolineare che il look “alla francese” è comunque riproducibile, vi basterà sfoggiare un look mosso, da portare leggermente spettinato…il risultato sarà naturalissimo e al contempo molto chic!

La tregua dall’uso di piastra/ferro, da evitare per ottenere lo styling di cui parliamo, renderà i vostri capelli più sani e alcune amiche garantiscono che risulteranno belli anche per il giorno successivo al lavaggio.

Ora non mi resta che invitarvi a provare il look, perfetto sia per capelli lunghi che per quelli corti, che implica un solo e fondamentale accorgimento: l’asciugatura naturale che prevede una fase di pre-asciugatura che va fatta tamponando i capelli con un asciugamano.