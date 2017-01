Colore capelli per il 2017: le tendenze

Care amiche, l’anno appena finito ha visto i nostri capelli tingersi di tanti colori, dal turchino al rosa cipria senza dimenticare i multicolor dall’effetto rainbow.

L’anno 2017, conserva ancora un pò di questa tendenza ma con un pizzico di sobrietà in più.

Quest’anno infatti sará l’anno delle rainbow roots, meglio conosciute come le radici colorate.

La tendenza infatti prevede di colorare solo la radice dei nostri capelli in toni pastello, cosî che una volta mossi o semplicemente legati, si possa ottenere un effetto pazzesco, mantendo la sobrietà di un colore “normale” su tutta la chioma.

Le radici colorate sono assolutamente un must have per tutte le fashioniste del mondo, e realizzarle é davvero facile e fattibile per tutte le tipologie di capelli.

I colori sono ispirati all’arcobaleno, quindi dal rosa, al celeste via libera a tutto ciò che ci ricorda il mondo incantato degli unicorni!E perché no, tutti insieme?

Scelto il colore basterà rivolgerci al nostro parrucchiere di fiducia, il quale provvederà a schiarire la parte per poi applicarvi il colore scelto.

Se invece non ve la sentite di seguire in maniera duratura la tendenza, potete sempre farlo in maniera temporanea colorando le vostre radici con i gessetti colorati che vanno via al primo shampoo!

Una tendenza favolosa per un 2017 all’insegna del colore!