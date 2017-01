Chignon: un’acconciatura perfetta per ogni occasione

Lo chignon è una delle acconciature più semplici ed eleganti. Ideale per essere sempre perfette e in ordine anche nei giorni più frenetici. È facilissimo da realizzare ed esistono diverse varianti:

Per la mattina, vi consiglio uno chignon spettinato: è velocissimo da realizzare, infatti, basta annodare disordinatamente i capelli e fissarli con un elastico o delle forcine. E’ molto pratico per chi la mattina è sempre di corsa e non ha ne tempo ne voglia di fare i capelli.

Per una festa più chic o un appuntamento romantico, uno chignon più strutturato ed ordinato è l’ideale! Per realizzare uno chignon elegante può esservi d’aiuto una di quelle “ciambelline” che si trovano facilmente nei negozi d’accessori, ne esistono di diversi colori e misure. Tuttavia si può creare uno splendido chignon anche senza l’aiuto della ciambellina (come ho fatto io in foto).

Un’altra idea molto carina per realizzare un’acconciatura originale, può essere quella di comporre prima una treccia e attorcigliarla intorno a se stessa, chiudendo sempre lo chignon con un fermacapelli.

Per un risultato perfetto è necessario prima nutrire la chioma, io utilizzo “Huile Suprême” by Phyto, che nutre intensamente le lunghezze e le punte, senza appesantire i capelli. E’ perfetto se avete capelli secchi e ribelli, in quanto nutre, illumina e ravviva il capello. E’ super indicato anche per chi ha i capelli sottili, perché restituisce una vitalità alla chioma davvero unica! Un altro aspetto che mi ha fatto innamorare di “Huile Suprême” by Phyto è che unisce il 99% d’ingredienti attivi d’origine vegetale e naturale ed è senza silicone

Raccolgo i capelli in una coda e attorciglio i capelli su se stessi fino a formare il nodo che vado a chiudere con un normale elastico per capelli. Con l’aiuto di qualche forcina potete mettere a posto quei ciuffi di capelli rimasti fuori posto.

In fine utilizzo “Phyto Laque Miroir” per fissare bene l’acconciatura.