Le acconciature per le feste devono essere belle, ma soprattutto impeccabili per tutta la notte: si possono scegliere tra infinite opzioni ma per chi non vuol sbagliare esistono tre acconciature chic, evergreen, facili da realizzare e bellissime da sfoggiare. Vediamole assieme.

Intramontabile chignon

Un raccolto con effetto morbido è l’ideale per le feste. Si inizia spazzolando bene i capelli per togliere eventuali nodi. Poi si prendono due ciocche ai lati del viso e si uniscono al centro della testa, fermandole con un elastico sottile. Con i capelli ancora sciolti, si realizza una coda bassa che si ferma a metà delle lunghezze con un altro elastico. Questa seconda coda la si fa passare tra le due ciocche della prima, si nascondono bene i capelli e si fissa il tutto con forcine e lacca.

Boccoli glamour da un lato

Un’acconciatura chic, anzi effortlessly chic, è quella di ispirazione Old Hollywood con boccoli morbidi da portare da un lato. Si può usare la piastra slim, oppure il ferro arricciacapelli se la capigliatura non è corposa. Il primo step è l’applicazione un prodotto districante da distribuire con un pettine lungo la chioma. Il consiglio è quello di usare il Soin Integral Hydratand di Phyto che idrata, protegge e districa anche i capelli più indisciplinati grazie alla formula arricchita da legno di Sandalo e di Filodendro, acidi di fiori d’Ibisco, Provitamina B5, derivato di proteine del Grano. Si seleziona poi una piccola ciocca e la si avvolge sul ferro per arricciare i capelli, si lascia in posa alcuni secondi e il boccolo è fatto. Se si usa la piastra, si pone la ciocca di capelli tra le lamelle, la si gira di 90° verso l’interno e la si fa scivolare per tutta la lunghezza, proprio come si fa con i pacchi regali. Si ripete il movimento su tutta la chioma. I capelli si portano da un lato; per chi li ha corti, può aiutarsi con un accessorio per ottenere l’effetto wow.

Wet Look alla JLo

Jennifer Lopez adora giocare con abiti, trucco e acconciature per mettere in risalto i sensuali lineamenti latini: la diva ama le pettinature sleek, con tutti i capelli tirati all’indietro, che possiamo copiarle per le feste. Si inizia sempre spazzolando bene le lunghezze. Con un pettine a coda poi, si seleziona una corposa ciocca di capelli che va dall’attaccatura sulla fronte fino a metà del capo, la si divide in sezioni che prima si cotonano e poi si pettinano all’indietro. Un po’ di gel per un effetto wet e un velo di lacca come tocco finale, ed ecco a voi un’acconciatura perfetta anche per capelli non troppo lunghi.