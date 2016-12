Messy bun con Phyto

Durante le feste la mia prerogativa è lo chignon. Classico, elegante, adatto ad ogni look.

Io scelgo sempre uno chignon messy ma con un “tocco ballerina”, mi piace realizzarlo così, perché è molto semplice.

Il miei alleati perfetti sono i prodotti Phyto, vegetali, performanti e davvero unici.

Il must per me è Phyto 7, una vera e propria crema da giorno per i capelli senza risciacquo.

Non grassa, completamente vegetale, riporta il tasso di idratazione dei capelli ad un livello ottimale, adatta per punte secche e disidratate, per avere uno chignon compatto e dall’aspetto sano.

Completo il tutto con Phytolaque soie, una lacca delicata alle proteine della seta per i capelli sensibilizzati, senza gas propulsore.

In più non appiccica e si elimina con un leggero passaggio della spazzola, il mio prodotto preferito.

E voi, quale chignon scegliete per queste feste? Il messy bun, lo chignon ballerina, oppure uno più elegante, con qualche dettaglio moda?