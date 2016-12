Shine and Bright: look e makeup di Capodanno

Dalle passerelle delle scorse sfilate Autunno/Inverno 2016-17 il messaggio lanciato è stato netto e chiaro, sarà un’inverno “brillante”! Anche per questo Capodanno, quindi, è bene seguire il diktat che prevede paillettes, dettagli preziosi, luccicanti tessuti lurex. Sarà divertentissimo scegliere il look Capodanno 2016 tra fili di lurex, oro e argento, glitter e tessuti metallici da indossare per il veglione dell’ultimo dell’anno. E lo stesso vale anche per il makeup!

Come per Natale anche gli outfit di Capodanno 2016 proposti da tutti gli stilisti puntano su abiti, gonne, jumpsuit, pantaloni palazzo e top arricchiti da paillettes o realizzate in tessuto lamé mentre oro, argento, platino, bronzo e rame sono tra le nuance più in voga da indossare l’ultimo dell’anno. Unica avvertenza, scegliere con criterio cosa è più adatto a noi e in base all’evento a cui parteciperemo.

Più che mai quest’anno è da salutare con un tocco di eccentricità ed estrema originalità magari indossando un’abito sotto il ginocchio in tessuto laminato con manica ampia e chiusura sul retro a goccia da abbinare a dei sandali plateau di velluto rigorosamente neri. Ma ciò che rende eleganti e luccicanti durante la notte del 31 dicembre è di sicuro una buona dose di glitter.

Seguendo le ultime tendenze in fatto di make-up e acconciature capelli per questo outfit di fine 2016 si può optare per un look ad alto contenuto scenografico; labbra glitter e scintillanti sui toni del bronzo, un leggero smokey eyes marrone su cui applicare ciglia finte, splendide come origami di carta per avere uno sguardo che ammalia e una pettinatura “messy” ed incantevole realizzata per mettere in evidenza la coroncina dorata che spicca romanticamente tra i capelli.

Salutiamo il 2016 tirando fuori tutto ciò che ci rende sicure, sfoggiando il meglio di noi, brillando di luce propria (e non solo attraverso quella degli abiti)!

Welcome 2017!

