Capelli, le trecce più belle (e strane) del 2016

Che le trecce saranno una delle acconciature di tendenza del 2017 è una previsione fin troppo semplice: lo sono da quando si parla di acconciature. Ma se è vero che non sono mai passate di moda, è altrettanto vero che gli intrecci sono in continua evoluzione. Dopo quelli più romantici del 2015, il 2016 ha visto il trionfo delle boxer braids, la doppia treccia da pugile. Ma non solo. Dalle star alle passerelle, i trend hairstyle di quest'anno hanno premiato gli intrecci "inaspettati", posizionati sotto la nuca o sopra la testa come decoro originale di chignon, code e raccolti. Guarda i più belli nella gallery di seguito:

















































































Per ricrearle da sole a casa, prima di procedere con lo styling il segreto è dare corpo ai capelli, perché se sono troppo lisci o sottili, ma anche semplicemente molto puliti, creare gli intrecci diventa impossibile e il risultato meno d’impatto. Per farlo, il gel spray Matérialiste di Kérastase ispessisce i capelli rendendoli più forti e voluminosi e allo stesso tempo proteggendo le fibre capillari dal calore.