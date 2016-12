Voglia di cambiare? Diamoci un taglio!

Anno nuovo, taglio nuovo! Ebbene sì, come iniziare al meglio il nuovo anno se non con un nuovo look? Partire dai capelli è sempre un’ottima soluzione. In voga in questo periodo soprattutto i tagli corti. Diciamo addio ai capelli lunghi e sfibrati, addio ai vecchi colori monotoni, e diamo il benvenuto ai nuovi colori di tendenza del 2017.

Optare per un grigio è sicuramente la scelta giusta. In voga ormai da un anno, sembra che questa moda stia diventando sempre più popolare soprattutto tra le teenager. Quindi sì ai capelli grigi, sì alle acconciature morbide e assolutamente no ai tagli dritti, piatti e noiosi.

Per chi invece ama osare un po’ di più, il rosa o magenta è sicuramente il colore dell’anno! Perfetti per un look più trasgressivo, e accompagnato da una pettinatura morbida e sbarazzina è decisamente il top.

Per chi invece non ama osare troppo col colore, un bel biondo platino, con un taglio corto spettinato è l’ideale per il nuovo anno! Capelli facili da sistemare, belli da guardare. Sì alla frangia spettinata, alle onde morbide e perchè no, sì anche ad un bel ciuffo ribelle! Un taglio di capelli alla moda che vi permetterà di apparire ordinate anche di prima mattina, quando in realtà non avete tempo per passare la piastra.

Per le inguaribili romantiche, che non hanno voglia di dare un tratto aggressive ai propri capelli, consiglio di optare per la frangia. Un taglio scalato con la frangia è ormai un classico da anni, ma in questo fine 2016 inizio 2017 sarà super cool e alla moda. Potete ugualmente rendere un classico come la “frangia”, particolare abbinandolo ad un colore di capelli “pazzo”. Potete anche semplicemente abbinarlo al classico castano.

Eccovi alcuni tagli e colori più in voga per questo nuovo 2017.

E voi? Come cambierete i vostri capelli?