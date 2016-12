Liscio e curve con la spazzola lisciante Dafni

Non si può comprare il tempo, ma di certo possiamo avere a portata di mano degli accessori che ci facilitino la routine dei nostri capelli, che appunto solitamente ne porta via molto. Nasce così la spazzola lisciante Dafni, mia miglior compagna di acconciature in questo periodo natalizio.

Come si usa? Pulsante di accensione e in 30 secondi è pronta all’ uso.

Si passa trai capelli come una normale spazzola e dona una piega liscia e piena di volume.

Adoro passarla sulla base lasciando naturali le lunghezze.

Com’è fatta? Ha una base in ceramica che regala una piega liscia e setosa, è made in Israele e mantiene una temperatura costante di 185°. Copre 8 volte l’area di contatto di una normale piastra di qualità ed ha un meccanismo che consente di ottenere il massimo della sicurezza. Perciò potete dire addio ai 100 colpi di spazzola!

E’ una spazzola lisciante particolarmente indicata per chi ha i capelli frisé, come la sorella della fondatrice.

E voi? L’ avete già provata?