Christmas Party: look rock per le feste natalizie

A pochi giorni dal Natale ci si affretta ad acquistare gli ultimi regali, si chiudono questioni lavorative, si decide con chi trascorrere i momenti di festa, cosa preparare da mangiare e non si desidera altro che staccare la spina attendendo l’anno nuovo, ma bisogna fare i conti anche con i party aziendali, gli incontri con gli amici, le serate speciali in locali particolari. A quel punto scatta il dubbio su cosa indossare in occasioni del genere. Perché non creare un look rock per le feste natalizie?

Per far sì che l’outfit per le feste natalizie sia definibile tale è essenziale la presenza delle paillettes. Mai come quest’anno lustrini, tessuti laminati e metallici insieme alle paillettes sono i veri protagonisti.

Un giacchino gold colmo di lustrini dorati è il vero protagonista del look insieme alla maglia rock delle band, tornata piacevolmente di moda. Per attenuare il luccichio ho abbinato giacca e maglietta ad un skinny jeans nero a vita alta che regala curve da urlo! e ad un paio di stivaletti effetto scamosciato con zeppa e frange laterali ed è subito seventies mood rock’n roll baby ecc ecc !!

Ma cosa rende questo outfit per le feste davvero originale sono le pull-through braid, le cosidette trecce non trecce, realizzate con tante piccole code che si incastrano tra loro e la coroncina con le orecchie di volpe, per non passare inosservata e per non prendersi troppo sul serio durante serate di puro divertimento.

Merry&Bright!

TOTAL LOOK KIABI

