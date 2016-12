Avete già scelto l’outfit che indosserete per l’ultima notte del 2016? Se la risposta è sì, l’ultimo passo che vi resta da compiere, prima di Capodanno, è decidere quale acconciatura sfoggiare. Tutto dipende, ovviamente, da come trascorrerete questa serata speciale: che si tratti di un evento elegante, di un locale, o a casa di amici, ogni occasione richiede un certo hair-code. Per evitare di farvi trovare impreparate e indecise all’ultimo secondo, ecco allora 3 acconciature da copiare a Capodanno e qualche dritta da seguire!

Raccolto: Se siete state invitate ad un cena in cui è richiesta una certa eleganza, la soluzione migliore è di optare per un’acconciatura raffinata. E cosa c’è di meglio, allora, di un perfetto chignon? Le varianti sono davvero numerose, da quello alto a quello più basso, dallo spettinato all’ultra laccato. Potete scegliere a seconda del vostro gusto personale e del contesto della serata, assicurandovi in ogni caso che il tutto sia ben fissato sulla nuca.

Braid-crown: Quest’anno avete deciso di stupire tutti i vostri amici con un’acconciatura spettacolare? Benissimo, allora la braid-crown è ciò che fa per voi! Questa pettinatura che spopola tra le celebrities stupisce ed entusiasma, ma non lasciatevi spaventare, perché è davvero molto semplice da realizzare! Partendo dalle ciocche in alto e destra sarà sufficiente iniziare ad intrecciare i capelli come per fare una treccia classica, passando per tutta la lunghezza della nuca, e fissando poi il tutto con elastici e forcine.

Wavy hair: Se volete invece puntare su qualcosa di semplice e veloce da realizzare, il vostro look ideale potrebbe prevedere capelli sciolti che ricadono sulle spalle con onde morbide. Facilissime da creare, tutto ciò che occorre è un ferro o una piastra piatta. Assicuratevi prima di iniziare che i capelli siano privi di nodi, e completate l’acconciatura con uno spray long-lasting.