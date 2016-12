Tagli capelli medi 2017: tutti i trend del momento

Tutto quello che devi sapere sui tagli capelli medi 2017, le tendenze del momento e tantissimi consigli per una chioma perfetta!

Si avvicina il nuovo anno e, con esso, la voglia di cambiare look, di ringiovanire, di apparire migliori. Che sia un taglio drastico o una spuntata, una tinta oppure qualche riflesso poco importa: i cambiamenti partono sempre dai capelli.

Pronta a scoprire tutto quello che c’è da sapere sui capelli per il 2017? Oggi ci concentreremo su tagli capelli medi 2017, i più hot per la prossima stagione.

Perchè scegliere un taglio medio e come curarlo? Io stessa ho scelto un taglio medio perchè sono in assoluto i più comodi da mantenere e curare. Le opzioni sono davvero centinaia: dallo scalato al pari passando per sfumature e tagli simmetrici, uno per ogni gusto.

Hai scelto di optare per un taglio medio? Ottima scelta ma, prima, ecco qualche consiglio e prodotto per curarli al meglio (e ovviamente lo shop dove trovarli al miglior prezzo).

Poco importa quale sia il tuo tipo di capello, i migliori brand sul mercato sono essenzialmente 3: GHD, Aveda e Kerastase.

Sì, lo so, sono prodotti molto costosi e nessuno ama spendere 50 € per un flacone di balsamo ma, ti posso assicurare, che fanno davvero la differenza. Hai bisogno di una piastra? Le piastre GHD sono tra le migliori sul mercato.

Bene, ora che conosci i trucchi per risparmiare ed avere una chioma splendida passiamo ai Tagli capelli medi 2017.

Ecco una lista dei tagli più in voga del momento: il long bob, detto anche lob, è il taglio più in voga del momento. Si tratta di un carrè semplice, mosso oppure liscio. Sta bene davvero a tutte, nessuna controindicazione. Qui trovi una gallery di long bob.

Lo swag è tornato direttamente dagli Settanta. Si tratta di un caschetto pari abbinato ad una frangia lunga che sfiora gli occhi. La frangia è il trend capelli numero uno per il 2017, scopri qui tantissimi tagli medi con la frangia. Il wob non è altro che il caschetto lungo (che sopra abbiamo definito lob o long bob) nella sua versione ondulata. Sta benissimo accostato a ciuffi laterali e portato su capelli con riflessi dorati.

Che ne dici? Hai scelto il tuo taglio di capelli per il 2017? Qui trovi una raccolta di capelli moda per il 2017.

