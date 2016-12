Capelli tiger eye: il colore del 2017 e tantissimi consigli per curarli al meglio

Ci siamo, è tempo di pensare ai colori moda per i nostri capelli per il 2017.

Dopo il chocolate mauvè (è ancora in voga, qui trovi tutti i dettagli) arrivano loro, le star della prossima stagione: i capelli tiger eye.

Non spaventarti, non è un impacco a base di occhio di tigre e non dovrai neppure incontrare nessuna tigre (che paura!). Si tratta di un colore vecchio, ma nuovo, la rivisitazione di un vecchio trend che non muore mai: i riflessi. Quanti nomi hanno cambiato? Da colpi di sole a shatush, passando per capelli color bronze e mille altri ancora!

Per il 2017, questa sfumatura calda e solare viene accostata al nome “capelli tiger eye”, io li ho scelti per me e oggi ti do tantissimi consigli utili su come realizzarli e come curarli.

I tiger eye hair sono una nuance calda su base castana con sfumature miele e caramello. A me piace definirli una via di mezzo tra il castano e il biondo con colori vicini all’arancio, per cui caldi.

Stanno bene davvero a tutte, sfinano i lineamenti e si adattano a tutti i tagli, io li ho provati su di me e qui ti spiego come si realizzano i tiger eye hair.

C’è, come sempre, un lato negativo della medaglia: questa sfumatura si ottiene con la tecnica del Baylage, ovvero della decolorazione. Se non hai i capelli trattati, non avrai alcun problema ma se, come la maggior parte delle donne, hai i capelli stremati da centinaia di cambi di colore ecco a te qualche prodotto e consigli per risanare i tuoi capelli senza spendere un occhio della testa.

Ti consiglio: KÉRASTASE RESISTANCE THERAPISTE SERUM alternato a L’OREAL PROFESSIONNEL ABSOLUT REPAIR LIPIDIUM MASQUE per risanarli durante il lavaggio. Utilizza poi REDKEN PILLOW PROOF BLOWDRY EXPRESS TREATMENT PRIMER CREAM per proteggerli dal calore di phon e piastra.

Si tratta di prodotti di qualità che trovi nella fascia di medio altro prezzo nei negozi specializzati, ti consiglio di acquistarli su Lookfantastic, uno shop ottimo che offre tantissimi brand di prodotti diversi al miglior prezzo possibile (molti di quelli che ti ho citato qui sopra ora sono in offerta!).

Che ne dici? Ora sei convinta? Cambi colore? Qui trovi una gallery di capelli color tiger eye e non solo mentre qui tutti i trend capelli 2017.

Alla prossima!