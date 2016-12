Capelli lisci senza piastra in 10 minuti

Prima mossi, poi le onde, un giorno ricci, quello dopo una treccia e poi ? E poi arriva quel momento, quell’appuntamento, quell’impegno importante, quell’outfit per cui sai benissimo che i capelli sarebbero perfetti solo se lisci e disciplinati. Capelli lisci senza piastra e senza phon non sono più da considerarsi sogni irrealizzabili da quando esistono le spazzole liscianti. In commercio ce ne sono tanti modelli, di diversi tipi, tonde, rettangolari, perfino portatili come Braun Satin Hair, ideale da mettere in borsetta per un ritocco dell’ultimo minuto, mentre altre devono essere per forza attaccate alla corrente con un cavo, oppure Rowenta Brush Activ Volume&Shine, un due-in-uno che promette di asciugare e lisciare i capelli. Anche i prezzi sono parecchio disparati tra loro, da poco più di 20 euro come Brushture della prestigiosa gamma Divine Hair Magic ad altre che superano abbondantemente il centinaio come l’elegante Dafni.

Alcune di noi impiegano fino a 40 minuti per lisciare i propri capelli, un tempo interminabile considerando che si potrebbe sfruttarlo per fare altro, ad esempio leggere alcune pagine di un libro, vedere un’episodio della nostra serie televisiva, uscire e provare il paio di scarpe che bramiamo da giorni, fare una corsa. La spazzola lisciante è la perfetta combinazione di spazzola e piastra in un unico ed innovativo prodotto, progettata per lisciare i capelli alla perfezione e mantenerne allo stesso tempo il volume naturale, il tutto in circa 10 minuti come Remington Straight Brush che con il rivestimento antistatico in ceramica riduce l’effetto crespo per un risultato ancora migliore e per dire addio a quella odiosa umidità che rovina puntualmente il nostro amato styling.

La spazzola lisciante scivola perfettamente tra i capelli, senza impigliarsi o strappare i capelli, riducendone anche la staticità. Ho constatato che l’utilizzo è davvero semplice e anche divertente; per prima cosa serve pettinare accuratamente i capelli e renderli privi di nodi, io ho utilizzato la splendida spazzola ovale in legno di frassino Tek, perfetta per districare tutte le lunghezze senza destrutturare lo stelo, dopodichè basta selezionare la temperatura giusta in base alla tipologia di crespo e di capello, questa varia da bassa 150 gradi a media 190 gradi fino ad alta 230 gradi, una volta scelta bisogna tenere tese le ciocche e far scorrere la spazzola lentamente sui capelli, l’effetto lisciante lo noterete già dal primo passaggio.

I miei capelli sono lisci ma essendo trattati, sopratutto dopo lo shampoo, risultano crespi e parecchio elettrici, la spazzola lisciante, in questo caso, è lo strumento ideale per avere capelli luminosi e lisci in pochissimo tempo e con un movimento che conosciamo de sempre, quello di un colpo di spazzola. Bye Bye piastra!!

Vi ho incuriosito abbastanza da correre a provare il modello più adatto a voi?

