20 acconciature per le feste

Dopo i regali di Natale, lo styling da sfoggiare durante le feste è la seconda ossessione da risolvere entro il 24 o il 31 dicembre alle 19.30.

Per aiutarvi nel dilemma, vi proponiamo 20 pettinature sfoggiate dalle star o viste in passerella che trasformeranno il vostro look da normale in super glamour e non banale.

Lo chignon è l’hair style must-have, meglio ancora se intrecciato o con qualche accessorio e tatuaggio per capelli, che danno un tocco in più.

La semplice piega non è concessa! Del resto, il bello di Natale e Capodanno è proprio quello di osare e concedersi un po’ di spensierato scintillio.