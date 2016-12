Avete già scelto il trucco Natale 2016?

Riassumendo in pochi step: base luminosa che renda la pelle perfetta, occhi con ombretto chiaro e luminoso, tanto mascara e labbra rosse. Questo è il trucco che vi consiglio, che non vi appesantirà, con cui sarete sexy e chic senza dover correre ai ripari con ritocchi e ritocchini durante la serata della Vigilia o il giorno di Natale…

E i capelli? Quali sono le acconciature Natale 2016? Le acconciature Natale 2016 che vi consiglio sono semplici e d’effetto, chic, che rendano i vostri capelli un po’ diversi dal solito, più curati. Ecco una serie di acconciature che potete realizzare da sole a casa, senza dovervi recare dal parrucchiere il giorno del 24, in cui magari volete pensare a rilassarvi, a incartare quell’ultimo regalo o a scrivere quel bigliettino per l’amica del cuore.

Dal parrucchiere andate in questi giorni per avere un taglio e un colore impeccabile, a quello sì che non potete rinunciare!

Non dimenticate gli strumenti del mestiere: spazzola, pettine, lacca, elastici (grandi e piccoli) e… qualche aiutino magico che vi mostrerò!

La più semplice delle acconciature Natale 2016? L’eleganza e la semplicità di un nastro rosso tra i capelli. Sceglietelo magari in velluto (gran tendenza di quest’anno) oppure in lucidissimo raso: insomma acquistatelo di qualità (non quello per i pacchi, per intenderci). Se il rosso non si abbina al vostro outfit natalizio optate per un verde bosco (o magari oro), da intrecciare assieme ai capelli…

Una coda di cavallo importante e voluminosa è l’ideale per chi ha i capelli spessi, ricci o mossi. Se non li avete mossi, potete prima creare delle onde (anche non troppo precise) con l’arricciacapelli o la piastra oppure giocare con delle extensions (però forse in questo caso non ne vale la pena…). Tante ricci o onde che raccoglierete in una coda di cavallo. Se siete brave con le trecce laterali (link http://www.glamour.it/capelli/styling/2016/02/08/trecce-nei-capelli-per-san-valentino/) potete aggiungere anche una treccia laterale che aiuterà a tenere in ordine la parte anteriore dei capelli e che raccoglierete poi assieme alla coda.

Raccogliere ed intrecciare con molta semplicità a metà altezza: non è difficile. Se avete i capelli molto lisci, potete evitare che scappino ovunque con un po’ di lacca o inumidendoli leggermente.

In questo primo esempio, adatto anche per chi ha capelli di media lunghezza, vedete come sia davvero semplice. Basta infine aggiungere una piccola decorazione, come un fermaglio con strass o perle…

Per raccogliere ed intrecciare maggiormente potete seguire questi semplici passi: partite da due ciocche (1), una a destra e una a sinistra, che fermerete con un elastico (2) dietro a metà altezza. A questo punto prenderete altre ciocche laterali (3) che andrete ad infilare facendo attenzione a passare da sopra a sotto (4). Ripetete per almeno 3/4 ciocche e il gioco è fatto!

Se avete i capelli lisci potete donare un po’ di movimento sulle lunghezze con la piastra o il ferro. Un semplicissimo intreccio è questo: quasi un nodo

Io ho trovato una soluzione perfetta (l’ho ordinato su Amazon, ma potete trovarlo anche in varie profumerie e negozi di accessori per capelli): questi anelli realizzano in un gesto il raccolto che volete (e con il piccolo realizzo la stessa acconciatura sulla mia bimba!)…

E infine, qualcosa di non facilissimo, ma fattibile se sapete destreggiarvi un po’ con lo styling: un intreccio basso, rivisitazione del classico chignon basso, reso messy (spettinato), molto più moderno e sexy. I capelli devono essere piuttosto lunghi per poter creare un intreccio consistente.

Un valido aiuto può essere un cerchietto elastico attorno al quale intrecciare le lunghezze arrotolate su se stesse, come notate nel tutorial di destra:

E voi? Avete scelto la vostra acconciatura per le feste?