Acconciature Capodanno: onde ad alta seduzione

La notte più lunga dell’anno si avvicina e per risplendere, come d’obbligo, insieme al trucco e all’abito da sera ci vuole un’ acconciatura ad hoc per l’occasione. La treccia e la coda di cavallo sono due classici intramontabili. Da rivisitare in versione serale.

La treccia per esempio si può realizzare a corona, in diverse sezioni della chioma. Oppure in versione spettinata. Anche lo chignon è una delle acconciature più glamour. Un must del capodanno 2017.

Un’idea originale? Abbinare treccia e chignon (come nella foto) per ottenere un risultato spettinato chic.

Per chi ama i capelli sciolti anche un liscio ultra brillante è sempre glam. Oppure una chioma lunga in movimento. Jean Louis David, in questo senso, ha pensato ad uno styling ad alta seduzione. Le onde sulle mezze lunghezze si ottengono con l’aiuto del ferro. Mentre la ciocca davanti va a ricadere sullo sguardo. Per un’allure misteriosa e sexy.

Non volete rinunciare al lungo, ma vi piacerebbe un’acconciatura più elaborata? Il falso chignon di potrebbe fare al caso vostro. Lo chignon è lavorato a ciambella dietro la testa. Si lasciano poi ricadere naturalmente due ciocche per dare movimento al look.

Un’altra bella idea per un look glamour di capodanno è lo chignon intrecciato. E’ uno dei top look della stylist Kara Firman.

Per realizzarlo, districa eventuali nodi e spazzola i capelli all’indietro. Applica una cera per eliminare i ciuffetti ribelli e lega le lunghezze in una coda di cavallo bassa. Poi, inserisci il nastro nell’elastico e avvolgilo intorno alla coda a creare un intreccio a due fili. Infine fai lo chignon, fissalo con le mollette e lavora il nastro rimanente per creare la forma che più ti piace. Utilissimo per realizzare questo tipo di acconciature un prodotto fissante. A volte a fare la differenza, invece, è l’utilizzo di accessori che impreziosiscono il look. Come in questa acconciatura dal sapore retrò. Perfetta da esibire a capodanno.

Alla prossima!

Francesca