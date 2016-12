Tagli capelli 2017: tutte le tendenze del momento

Sei alla ricerca dei tagli capelli 2017 più cool del momento? Vuoi cambiare stile e conquistare tutti? Hai voglia rivoluzionare il tuo look ma non sai da dove partire, giusto?

La risposta è solo una: cambia i tuoi capelli e cambierai la tua figura (e assicurati di affidarti a un buon parrucchiere per cambiare in meglio!).

Non hai la minima idea di che taglio scegliere e che tinta realizzare? Oggi, ti do tantissimi consigli e ti svelo tutti i tagli capelli 2017 più in voga, direttamente dalle passerelle di alta moda.

La vera tendenza di questa stagione sarà la frangia da portare in 1000+1 modi diversi. Dalla versione scalata e quella pari, passando per la frangia cortissima a quella che sfiora gli occhi. Ce ne è davvero una per tutti i gusti e sta bene a tutte! Qui trovi una gallery di capelli con frangia ai quali ispirarti.

Passiamo ora alle lunghezze, per il 2017 saranno tagli corti, medi o lunghi? La risposta è una via di mezzo che sta tra il corto e il medio. I capelli lunghi non spariscono ma si classificano solo terzi.

Il vero sovrano è il taglio corto nella sua versione più trendy: il pixie cut. Da portare morbido oppure con una leggera cresta è perfetto per chi ha una bella forma del viso. Qui trovi una raccolta di tagli corti per il 2017.

Dopo i tagli corti, arrivano i tagli medi, per la precisione bob e lob. Sono perfetti per tutte e semplicissimi da curare. Abbinalo ad una frangia scalata per essere originale oppure lascialo pari e alle spalle per una comodità assoluta. Qui una raccolta di tagli medi.

I tagli medi stanno bene a chi ha i capelli normali e sani, se hai i capelli fini a danneggiati prova la nuova linea Density therapy di Jean Louis David, risultati assicurati! Mentre se sono super rovinati prova il trattamento Olaplex, qui ti svelo tutti i dettagli.

Ora che conosci tutti i tagli moda per il 2017, non perderti il colore capelli 2017 e questa raccolta di tagli per il 2017.

Ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili, alla prossima!