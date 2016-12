Christmas Look: come realizzare un raccolto stile messy

Chiome spettinate, uno dei top trend di stagione. Perché non puntare proprio su un raccolto “effetto messy” per i prossimi giorni di festa? A mostrare come si può facilmente realizzare è l’hairstylist Simone Pederiva per Class using L’Oréal Professionnel. Bastano sette step:

#1 Distribuisci Liss Control by Tecni.ART sui capelli

#2 Dividi la chioma in ciocche

#3 Annoda le ciocche in piccole code rovesciate

#4 Forma uno chignon

#5 Fissa con Wild Stylers 60.s Babe by Tecni.ART

#6 Procedi con il raccolto

#7 Mantieni lo stile messy con Wild Stylers by Tecni.ART

Guarda l’esecuzione in video. E prendi nota!

Beautyreporter: Ilaria Rodella