Avete già scelto il vostro outfit delle feste? Io sono ancora molto indecisa, ma sui colori ho alcune idee: un tocco di rosso e oro devono sempre esserci. Ovviamente il come vestirsi a Natale dipende anche da dove lo passerete. Io trascorrerò i giorni dalla Vigilia a Santo Stefano in famiglia, passando di casa in casa, quindi cerco pezzi comodi e non troppo caldi, per essere a mio agio ma anche carina. Su shoesbagsandcakes.com vi mostro il mio outfit per le feste scattato in una location speciale: correte a vedere! Vi mostro anche l’acconciatura che ho scelto, una classica treccia braid tail realizzata con le extensions Irresistible Me.

Sbirciando sul sito weheartit.com, ho trovato molte ispirazioni, eccone alcune: i maglioncini fantasia sono perfetti da abbinare a jeans, leggings o pantaloni neri, rendono il look particolare, specie se sono a tema natalizio o con i classici disegni norvegesi (io li adoro!), sotto una maglia con il collo a lupetto o una camicia. Ne trovate di carini da H&M e da Pimkie, che quest’anno ha una collezione splendida!

Se volete essere più eleganti puntate su un abito rosso, non qualcosa da sera ma un semplice vestitino in maglia abbinato a dei collanti particolari ed a delle francesine basse o stivaletti Chelsea Boots. Il mix&match sembra essere ancora in voga quindi sentitevi libere di abbinare un maglioncino super natalizio ad un gonna in pelle oppure ad un paio di jeans skinny ed un tacco 12. Tante idee su come vestirsi le potete trovare anche sui social, su Instagram è già iniziato il conto alla rovescia al Natale! Per i maglioncini vi consiglio di guardare da Tally Welly, Pull&Bear e per i vestitini semplici Stradivarius è perfetto: ne ho appena acquistato uno in maglia griglia con dettagli oro sul collo, super carino!

Non dimenticatevi che oltre al make-up, e qui trovate un trucco semplice e veloce per le feste, è importante l’acconciatura, perchè il come vestirsi non basta se poi non sistemate i capelli in modo elegante e perfetto. Ho sempre un debole per le trecce, sia a spina di pesce che semplice, vi avevo mostrato un tutorial quest’estate e potete facilmente ricrearlo magari aggiungendo un fiocco rosso o un dettaglio oro per impreziosire il tutto. Se scegliete di lasciare i capelli lisci stirateli in modo perfetto, con la piastra o la spazzola, ed applicate un siero fissante ed idratante sulle punte. Se invece preferite il mosso applicate sui capelli già “lavorati” un po’ di olio di argan in modo da renderli lucidi e morbidi! Il classico chignon lasciato morbido può essere un’ottima alternativa alla coda, magari se abbellito con un spilla o un fermaglio prezioso.

Good Riddance.

F.

INSTAGRAM: @federicadamasco