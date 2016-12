Trend colore capelli: il 2017 sarà iridescente

Fine dell’età pastello: con il 2017 si entra ufficialmente nell’era metallica. O meglio, iridescente. Se le tonalità candy e borotalcate hanno spopolato sulle teste dal 2014 a oggi, con il nuovo anno si cambia: i colori sui capelli diventano più decisi, quasi fluorescenti. L’effetto metal, che nel 2016 aveva già conquistato il make-up, nel 2017 arriva sulla testa. Risultato: toni sfumati alla radice e scuri alla base in contrasto a colori vivaci ed eccentrici in superficie.

Il marchio di prodotti per capelli professionali Goldwell, guidato da un team mondiale di stilisti appassionati (sono alcune delle migliori e più diffuse colorazioni in commercio che, con grandi probabilità, potrebbe usare anche il proprio parrucchiere di fiducia per comporre le tinture che il cliente vede solo nella ciotola) ha dato alla tendenza il nome di In.Flux. Come si crea? Nei saloni Goldwell i toni magnetici sono realizzati con la linea di colorazione permanente TopChic, la linea di colorazione semi-permanente Colorance e la linea di colorazione senza ossidazione Elumen.

Dove posizionare le ciocche metal? Secondo la Collezione Color Zoom ’17 In.Flux (nella gallery in alto) la parola d’ordine è fusione: l’effetto fluo si fonde perfettamente con la base creando un gioco costante di ombre e luci, reso possibile grazie a ciocche iridescenti molto sottili posizionate in superficie a piacere davanti, ai lati o dietro. In questo modo i tocchi arcobaleno danno luce a tutta la capigliatura, ravvivando i biondi e i castani più spenti con un effetto madreperlato che ricorda giusto appunto la scomposizione della luce in arcobaleno.

La tendenza è del prossimo anno, ma per chi vuole archiviare il vecchio anno e voltare pagina la notte di Capodanno offre l’occasione perfetta per anticipare il trend: in fondo il cambiamento deve partire dalla testa, giusto?