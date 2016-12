Colore capelli: cos’è il Degradè e quando farlo

Dopo mesi di indecisioni finalmente mi son decisa a dare una rinfrescata al colore dei miei capelli. Ma non limitandomi a fare la solita ricrescita, cercavo qualcosa di innovativo che rendesse la chioma più vitale e corposa, eliminando il giallo troppo acceso delle punte e le varie tonalità di un balayage ormai cresciuto da troppi mesi.

Tra il lavoro e i molti impegni il tempo da dedicare, sopratutto durante la settimana, ad una seduta dal parrucchiere è davvero pochissimo e siccome ho sempre bisogno di poter programmare con largo anticipo e scegliere un team di persone di fiducia a cui affidare i miei capelli, ho scaricato una nuova app di recente creazione per prenotare appuntamenti beauty in totale serenità. Ne potete trovare parecchie di app del genere, dovete solo trovare quella più comoda per voi! Io da appassionata di applicazioni che possano facilitare la mia vita, dopo aver capito come funzionava ho scelto un salone che potesse essere facilmente raggiungibile, con un ampia scelta di orari per fissare giorno e ora per l’appuntamento e che avesse quel plus ultra che mi facesse decidere senza esitazioni.

Ho deciso quindi di sottopormi ad un nuovo tipo di colorazione: si chiama Degradé. Si tratta di un metodo di colorazione verticale che crea effetti di colore unici ed eleganti, e si adatta con estrema versatilità ad ogni tendenza moda. Con il Degradé si creano sfumature di colore personalizzate, superando il concetto della colorazione tradizionale, per un risultato ogni volta diverso ma sempre all’altezza delle nostre esigenze, permette al professionista di ristrutturare i capelli mentre li colora moderando ”l’effetto ricrescita” e mantenendo un effetto naturale. Ogni trattamento è pensato su misura per la cliente, i capelli risultano straordinariamente corposi e morbidi, le sfumature si adattano alla singola personalità lasciando la libertà di cambiare il proprio look con facilità e in qualsiasi momento. Il Degradé è una tecnica adatta ad ogni tipo di donna e ad ogni tipo di capello ed è possibile farlo in qualsiasi momento si abbia voglia di un consistente rinnovamento.

Per quanto riguarda la mia prima seduta di Degradè sono soddisfattissima, ha smorzato il giallo delle punte ed eliminato lo stacco di colore tra la radice e le lunghezze, ha donato armonia ed un perfetto equilibrio tra toni di colore e sfumature.

Voi cosa ne pensate? Vi è venuta voglia di provarla?

SEGUIMI QUI:

Dressing and Toppings