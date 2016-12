Dafni: Capelli lisci in un colpo di spazzola!

Addio phon e piastre! La nuova frontiera per capelli lisci perfetti sta tutta in un innovativo strumento: le spazzole liscianti. Ho provato da poco quella della Dafni e già non riesco a farne a meno. Sono infatti il nuovo accessorio irrinunciabile di tutte le esperte di bellezza, capaci di regalare una chioma liscia in poco tempo e con il minimo sforzo.

Utilizzarla è semplicissimo: Dafni va utilizzata sui capelli asciutti, suddividendo la chioma in ciocche, con movimenti che dalla radice scendono lentamente verso il basso, facendo attenzione a mettere bene in contatto la chioma con la superficie riscaldata, lentamente e con precisione. Nonostante la spazzola mantenga una temperatura costante di 185 gradi, non dovete avere paura di scottarvi: a scaldarsi è solo la superficie 3D in ceramica, che è circondata da una struttura di plastica isolante, lo stesso materiale che sormonta ogni singolo dente, per permettere di appoggiare lo strumento al cuoio capelluto senza nessun pericolo ed inoltre protegge il capello senza danneggiarlo.

Basterà ripetere il passaggio della spazzola più volte finché non raggiungerete l’effetto desiderato. Personalmente ho i capelli leggermente ondulate, mi sono bastate circa 2 passate di spazzola Dafni per ottenere capelli liscissimi.

Una vera e propria alternativa alla piastra e al phon perfetta anche quando abbiamo pochissimo tempo, un colpo di spazzola e lo styling è fatto!

In vista del Natale, questa spazzola può essere un ottima idea regalo per stupire le vostre amiche, o farvi sorprendere, da uno strumento innovativo e che utilizzerete tantissimo!!