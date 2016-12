Nuovo colore di capelli ”occhio di tigre”

Se pensavate che i trend di colorazioni per capelli di quest’anno si fermassero al chocolate mauve, dovrete ricrederci! Infatti, una nuova proposta suggeriti dagli hairstylist, per coloro che sono stanche della solita chioma castana e vogliono arricchirla con delle sfumature, è il tiger eye, tradotto in ”occhio di tigre”. Si preannuncia essere un top per il prossimo anno 2017. Scopriamo insieme in questo post di cosa si tratta e vediamo dalle immagini com’è fatto.

Questo tiger eye fa riferimento ad una pietra preziosa con questo nome per rimarcare il colore sul miele scuro con riflessi ambrati che possiede.

Questo trend infatti, è sintetizzato cme il perfetto mix tra castano e biondo caldo, con riflessi sul caramello realizzato tramite la tecnica del balayage.

Così come la pietra a cui si ispira questo trend evidenza un color miele con sfumature sull’oro, anche questa tinta emana la stessa tonalità di colore e si rivela luminosa e calda.

Sta sicuramente bene con una chioma mossa o leggermente ondulata specie sulle lunghezze, sia su capelli lunghi che di medio taglio come un long bob.

Di certo il tiger eye sarà indicato prettamente a carnagioni olivastre o con una base naturale di capelli sul castano o ramato.

Da tener presente che, facendo questo tipo di tinta in cui ci sono schiariture e punti luce realizzati con la decolorazione, si realizza un vero e proprio hair contouring con lo scopo di illuminare il viso e ammorbidirne i lineamenti qualora fossero troppo marcati.

A voi piace questo hair trend? Lo avete già provato?