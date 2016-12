Capelli scintillanti? Sì, con il Rainbow Glitter!

Se per il party di Capodanno ormai imminente – o semplicemente per una festa particolare – non volete passare inosservate, ma, anzi, volete sfoggiare un look alquanto eccentrico, questo nuovo trend per i capelli che sta spopolando tra i social in questi giorni, specie su Instagram, fa proprio al caso vostro!

Sto parlando del Rainbow Glitter che riprende il trend di qualche stagione fa che consisteva nel mettere un pochino di glitter alla radice dei capelli. Il Rainbow Glitter Hair vede, non solo l’attaccatura dei capelli, ma anche tutta l’intera chioma arricchirsi con un mix di glitter dai toni arcobaleno.

Realizzarlo da sole con i giusti materiali non è affatto facile, l’unico prodotto in gel in vendita è il Major Moonshine Glitter gel, creato dal parrucchiere di fama mondiale Daniel Moon.

A dimostrarci pazzeschi risultati è il proprietario del salone Nine Zero One, Nikki Lee che ha lanciato il trend live dimostrando come realizzare una treccia a spina di pesce con questo gel glitterato sui toni del verde in alto sulla nuca per poi riprenderlo all’inizio della treccia e proseguire sui toni del rosa, argento, e rosso.

Per chi invece vuol rimanere sul classico e non eccedere troppo con i colori ma usare glitter magari di un unico colore, allora potrà ispirarsi a questa foto. Il gel in glitter viene fissato solo sulle piccole trecce fatte partire lateralmente alla nuca. Il tutto è abbinato ad un trucco scuro smokey eyes ed un outfit sul nero e grigio per rendere il look molto glam.

Oppure, come mostrano queste foto seguenti, si può spalmare il gel di glitter argento solo da un lato portando indietro le ciocche, oppure provare a usare un mix di gel glitterati diversi, giusto in alcune zone della chioma per un leggero scintillio.