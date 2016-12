L’autunno arriva a braccetto con nuovi look e tendenze per tutti i gusti. In cima alla lista svetta il trionfante ritorno dei tagli scalati, un must per la seconda metà dell’anno. Per chiome lunghe, corte, ricce, lisce o mosse, lo scalato è incredibilmente poliedrico e mette d’accordo veramente tutti. Ora che è anche ‘glamour’ non ci sono più scuse per non provarlo.

Ecco cinque idee a cui ispirarsi:

Pixie cut da star. Il pixie cut è quel caschetto corto che non passa mai di tendenza sulle passerelle e ora anche ‘on streets’. Nella versione scalata, i capelli devono essere mantenuti piuttosto lunghi sulla parte superiore del capo per poi scalare fino a diventare più corti ai lati. Apprezzatissima anche la variante con ciuffo frontale più lungo (magari colorato!).

Il top 2016, lo swag. Fra i tagli con i capelli scalati, quello portato alla ribalta dalla bellissima Alexa Chung è un trend che si adatta molto meglio alle stagioni fredde che a quelle calde. Il taglio consiste in un bob scalato di media lunghezza con capelli mossi e una frangia lunga scalata a incorniciare il viso. Il segreto è far scalare i capelli con il rasoio, così da vivacizzare il movimento le punte. Questo taglio ha il pregio di affilare i lineamenti ed è quindi adatto a tutte – soprattutto se volete togliere un po’ di rotondità al viso – tranne a chi ha già il viso molto allungato.

60 ’s mon amour. L’autunno-inverno 2016 si prepara a colorarsi di tinte vintage e tra i tagli più trendy spuntano i capelli lunghi e lisci con frangia scalata in puro stile Swinging London. Sfoggiato anche da Taylor Swift, questo taglio si presta perfettamente a chi ha una forma del viso arrotondata grazie alla scalatura della frangia che lo incornicia, creando un mix tra una musa warholiana e bambolina.

Bob sulle onde. Il bob è ormai un taglio che ha messo radici grazie alla sua eleganza e praticità. Nell’autunno la sua variante corta e scalata sarà super trendy, specialmente su capelli ricci o molto mossi, in modo da dare quell’effetto vaporoso che spicca su giacche, cappotti e vestiti invernali. Alert: la lunghezza non deve superare il mento per non rischiare che i ricci si ammoscino!

Pump up the volume. Udite, udite: il taglio corto, scalato, liscio e cotonato spopolerà nella prossima stagione. Tenete presente che la lunghezza dei capelli non deve superare il collo e l’ideale è portarlo con ciuffo e riga laterale, per sfoggiare un bouffant fresco ma di classe.