Capelli: raccolti d’inverno

Dallo stile più classico, ovvero code girliesh alte sulla testa e chignon ladylike, very soufflé come usavano le signore anni ’60 a raccolti messy e destrutturati, moderni e finto casual o decisamente grunge e post-punk. Per chi invece ama il rock, perfetti i raccolti con mini-fish tail e ciuffi rockabilly che cadono spioventi sulla nuca. Infine, per le più romantiche, cerchietti e fermagli preziosi, da portare anche di giorno, perché no?!

Questo, in sintesi, il mood-raccolto per l’inverno 2016. Occorre solo che i capelli siano lunghi e poi ci si può divertire in molti modi, sempre diversi, in accordo con l’outfit o in totale contrasto. Perché, ad esempio, non osare un cerchietto di cristalli con una mise sporty? O fermagli con pietre con jeans e maglione o t-shirt e blazer? Non ci sono regole, dunque, basta solo avere voglia di osare e divertirsi.