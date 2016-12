Acconciatura per Capodanno: idee facili e veloci con gli accessori giusti

L’ultima notte dell’anno, quella più lunga e più divertente, si avvicina. La corsa al look è aperta. Qualcuna ha già trovato l’abito perfetto, qualcun’altra sta ancora scegliendo il make up giusto e, molte, sono indecise sull’acconciatura da sfoggiare a Capodanno.

Quest’anno, si punta soprattutto sugli accessori. Bandite le pettinature troppo elaborate o troppo artificiose e statiche (un no deciso a boccoli a effetto “molla” e chignon troppo tirati). Le chiome si fanno morbide, fluttuanti, con onde spettinate, code di cavallo a metà testa, semi raccolti dall’effetto “zingara”. A rendere il tutto più prezioso e curato, gli accessori: tiare, cerchietti, fiori di metallo, stelline, elastici dorati e argentati. Tutto si fa luccicante: perché qui nessuno brilla di luce riflessa!

E, allora, via ai capelli sciolti, impreziositi da un cerchietto o una tiara tempestata di brillanti, fiori e perle. Punta sulla fila centrale, onde morbidissime, quasi spettinate e dall’effetto “vento tra i capelli”. Per avere un’aria da vera principessa metropolitana.

Per le amanti del raccolto, una coda di cavallo sarà la scelta vincente. Basta coprire l’elastico con fermagli preziosi. Bellissimi quelli con foglia di alloro o con maxi perle.



Super natalizie invece con un tocco di rosso: punta sia sul make up con rossetto bordeaux che su un maxi fiocco da poggiare ai lati della testa, raccogliendo metà chioma, portandola su di un lato e lasciando scoperto l’orecchio.

Altra opzione per le più grintose ma anche con meno pazienza nel creare acconciature elaborate? Il fermaglio a forma di maxi stella, in perfetta tendenza Autunno Inverno 2016! La si può appoggiare sulla testa ma anche utilizzarla per raccogliere il ciuffo.

Comode e chic per la notte più sfavillante dell’anno!



Continuate a seguirmi su Venus at Her mirror e Instagram