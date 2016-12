10 acconciature particolari per Natale e Capodanno

L’abito per le feste non è tutto, potete scegliere quello con più lustrini o quello più particolare che abbiate mai visto, ma se non curerete i dettagli il risultato sarà sicuramente anonimo.

Tra i tanti accorgimenti che possiamo adottare, uno su tutti è scagliere il look giusto per la nostra capigliatura.

Una bella acconciatura quindi è la prima cosa da curare, perchè vi donerà un aspetto elegante e raffinato.

Per questo oggi voglio mostrarvi 10 acconciature a cui ispirarvi fai da te (o per le meno pratiche da fare dal parrucchiere) per queste giornate particolari.

Sarete sicuramente al centro dell’attenzione, ve lo garantisco!

Un bacio

La Vostra Cla

