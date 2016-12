Capelli metallici? Ecco il nuovo trend di stagione!

Se siete alla ricerca di un nuovo look da dare ai vostri capelli, allora potreste scegliere di seguire il nuovo trend di stagione, perfetto per chi a i colori sgargianti e particolari non sa proprio rinunciare: i capelli metallici.

Se fino ad ora eravamo abituate a veder spopolare il finish metallico sia sul trucco occhi che sulle labbra ma anche sulle unghie, per quest’autunno/inverno 2016/17 , lo vedremo anche sui capelli

Lasciatevi dunque catturare dalla lucentezza emanata da questa chioma molto particolare con mille riflessi che virano dall’oro al rame, ma anche dal bronzo all’acciaio.

Il trend si basa soprattutto su tonalità frost, quindi molto fredde, come il rosa o l’argento.

Il fautore di tutto questo è Guy Tany. La sua idea è partita in quanto da sempre è stato affascinato dal modo in cui la luce riflette attraverso gli oggetti come i diamanti. Le foto come vedete sono prese dal suo personal account di instagram. Se lo scorso anno, a detta di molti hairstylist oltre Oceano si stava lanciando la moda dei capelli silver e viola metallizzati, ora questo finish viene applicato su una vasta gamma di colori anche per quelli dell’arcobaleno.

E’ un tipo di tinta che non i può fare a casa da sole ma sotto mani esperte. Per farlo è importante iniziare da una base biondo freddissimo praticamente platino e poi, tramite trattamenti che proteggono la fibra del capello nella fase di decolorazione, andare a creare tonalità glossy e simili a fogli d’alluminio.

Ok è un trend molto particolare, ma sono veramente belli da vedere! Voi li fareste?