Capelli castano malva: must 2017

Dopo i capelli rosegold e quelli gettonatissimi lo scorso anno del color ciliegia conosciuti con il nome cherry bombre, ecco sbarcare dall’America una freschissima novità per ciò che riguarda una nuova colorazione per le brune, ossia: il castano malva.

Questo sarà in assoluto il nuovo colore must per il 2017. Il fautore è l‘hairstylist di New York chiamata Hannah Edelman. Quest’ultima infatti ha mischiato una serie di tinte: il castano scuro , uno medio caldo, un malva e anche due toni di rosa, tingendo in verticale sezioni irregolari di capelli. Il tutto al fine di ottenere un nuovissimo hair color originale dalle tante sfumature sui toni pastello.

La hairstylist suggerisce che, per mantenere il colore vibrante più a lungo senza bisogno di ritoccare la ricrescita ogni 3 mesi, è necessario effettuare prima di colorare le ciocche un leggero balayage. Infatti con una leggera decolorazione su alcune ciocche, i colori che si andranno a mettere sopra saranno più intensi e brillanti.

Il risultato come notate è un castano cioccolato molto naturale a base calda sui toni malva. Le ciocche possono essere più o meno colorate a seconda del risultato che si vuole raggiungere.

Quindi more, non avete scusa per non sfoggiare un nuovo look!

A voi piace questo nuovo colore di capelli? lo fareste mai?