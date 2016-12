Tutte le sfumature dei capelli biondi per l’A/I 2016/2017

I capelli biondi sono super trendy in questo autunno inverno 2016/17. Scordiamoci però le tonalità calde, tipiche dell’estate: con l’arrivo del gelo che ci fa battere i denti, le chiome d’oro si adeguano virando verso i toni più freddi che la moda ci ha proposto in questi ultimi tempi. Platino, biondo vaniglia e ice blonde sono le parole d’ordine: unico vezzo ammesso? Il rosa.

Capelli nelle tonalità “ice”

Non poteva che essere il trend dominante di questa stagione fredda: l’ice blond continua ad essere amato da star e dalle donne attente alla moda. Una scelta importante, di carattere e stile allo stesso tempo, che non vi farà passare inosservate. Altra gradazione “fredda” è quella che vive di corsi e ricorsi: stiamo parlando del platino che, in media ogni due anni, riesce a tornare nella top ten delle colorazioni più belle. Ideale per le donne con occhi e carnagione chiara, per un viso super luminoso e un look allo stesso tempo molto elegante. A patto che non si esageri con il make up.

Vaniglia o cenere?

Capelli biondi in grado di addolcire il volto sono quelli nella tonalità vaniglia: un colore freddo stile vecchia Hollywood, quelli à la Marilyn Monroe, un’icona indiscutibile da generazioni. Un vero evergreen per le amanti dei capelli biondi. A pari merito, nella categoria “li abbiamo sempre amati” ci sono anche i capelli biondo cenere: se li avete già portati così e ne sentite la nostalgia, non vergognatevi di chiederli nuovamente dal parrucchiere. Non rischiate di essere fuori moda, ve lo assicuriamo, anche perché saranno molte le donne che vorranno capelli biondo cenere.

Rosa, oro rosa

I capelli biondi, soprattutto quelli ice o platino, si abbinano perfettamente con delle ciocche colorate di rosa. Le sfumature oro rosa sono molto belle sulle donne con una carnagione eterea: l’effetto è molto romantico. Per le più audaci, avanti tutta con il rosa che nel tempo ha conquistato le star di tutto il mondo, una tonalità spesso sfoggiata nei videoclip come è accaduto alla trend-setter Madonna (seguita da Pink e le altre). Lei, vera anticipatrice di mode e stili, qualche stagione fa aveva impreziosito i suoi capelli biondi con delle ciocche rosa-cartoon: approfittiamo di questo inverno per copiarla e dare un tocco di brio al nostro look!